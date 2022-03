Sanseverino: les deux doigts dans la prise La Gacilly, 13 mai 2022, La Gacilly.

Sanseverino: les deux doigts dans la prise Artémisia 5 avenue des Archers La Gacilly

2022-05-13 – 2022-05-13 Artémisia 5 avenue des Archers

La Gacilly Morbihan

Chanson française.

Un plaisir et un honneur de recevoir ce Monsieur de la chanson française engagée. Nous avons l’écrin pour partager un moment magique avec cet artiste exceptionnel.

Un clown et un guitariste, un voleur de poules et un rockeur, un amateur de tango et un chevalier des arts et des lettres, un chanteur et un amuseur, un peu acteur, un peu écolo, beaucoup artiste. Sanseverino clôt la cinquantaine avec une carrière longue comme le bras (qu’il a musclé) et va bientôt attaquer la prochaine décennie avec le même entrain (qu’il a éclectique).

Il a sortie son nouvel album les deux doigts dans la prise le 15 octobre chez Verycords. Ce trio blues-rock-funck est porté par Sanseverino à la guitare et chant, François Puyaltuo à la basse et Stéphane Huchard à la batterie.

