SANSEVERINO FESTIVAL ARTS EN TERRITOIRE L’ARLEQUIN MOZAC Catégories d’Évènement: Mozac

Puy-de-Dme

SANSEVERINO FESTIVAL ARTS EN TERRITOIRE L’ARLEQUIN, 29 avril 2023, MOZAC. SANSEVERINO FESTIVAL ARTS EN TERRITOIRE L’ARLEQUIN. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:30 (2023-04-29 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros. Gratuit pour les moins de 10 an(s) SPECTACLE : LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE TRIO BLUES ROCK FUNK « Ce nouvel album, «Les deux doigts dans la prise» (Verycords), est né d’une envie d’arpenter d’autres lieux, d’autres pistes, d’autres sons en allant, en autre, faire un tour du coté des sonorités funk et afrobeat (avec notamment quelques références à The Meters par exemple ou bien au 6/8 que l’on entend généralement dans l’afrobeat). S’inspirer de différents mouvements musicaux, tout en restant fidèle à mon univers de paroles, mes éternelles histoires, à ma seule façon d’écrire. Accompagné de Stéphane Huchard et François Puyalto, deux artistes aux parcours et influences propres à chacun, nous ferons route commune pour présenter ce nouveau projet à partir de l’automne 2021. Quand à vous, soyez les bienvenus. » ? Sanseverino Votre billet est ici L’ARLEQUIN MOZAC RUE LOUIS DALMAS Puy-de-Dme Gratuit pour les moins de 10 an(s) SPECTACLE : LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE TRIO BLUES ROCK FUNK « Ce nouvel album, «Les deux doigts dans la prise» (Verycords), est né d’une envie d’arpenter d’autres lieux, d’autres pistes, d’autres sons en allant, en autre, faire un tour du coté des sonorités funk et afrobeat (avec notamment quelques références à The Meters par exemple ou bien au 6/8 que l’on entend généralement dans l’afrobeat). S’inspirer de différents mouvements musicaux, tout en restant fidèle à mon univers de paroles, mes éternelles histoires, à ma seule façon d’écrire. Accompagné de Stéphane Huchard et François Puyalto, deux artistes aux parcours et influences propres à chacun, nous ferons route commune pour présenter ce nouveau projet à partir de l’automne 2021. Quand à vous, soyez les bienvenus. » ? Sanseverino .27.1 EUR27.1. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Mozac, Puy-de-Dme Autres Lieu L'ARLEQUIN Adresse RUE LOUIS DALMAS Ville MOZAC Tarif 27.1-27.1 lieuville L'ARLEQUIN MOZAC Departement Puy-de-Dme

L'ARLEQUIN MOZAC Puy-de-Dme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mozac/

SANSEVERINO FESTIVAL ARTS EN TERRITOIRE L’ARLEQUIN 2023-04-29 was last modified: by SANSEVERINO FESTIVAL ARTS EN TERRITOIRE L’ARLEQUIN L'ARLEQUIN 29 avril 2023 L'ARLEQUIN MOZAC

MOZAC Puy-de-Dme