Toulouse Salle Nougaro Haute-Garonne, Toulouse Reporté / Sanseverino (en solo) Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Reporté / Sanseverino (en solo) Salle Nougaro, 18 mars 2021-18 mars 2021, Toulouse. Reporté / Sanseverino (en solo)

Salle Nougaro, le jeudi 18 mars à 20:30

**Ce concert est reporté le mercredi 6 octobre 2021.** ### Chanson _« Être fan de Béranger, ça n’existe pas. On n’est pas fan, lui-même vous en aurait dissuadé. En revanche, chanter ses chansons c’est possible, lui rendre un hommage sincère aussi »._ Cela fait plusieurs années que Sanseverino chante les textes de François Béranger, devenu son ami, au point de lui rendre hommage. En solo, le chanteur propose une revisite sur des airs folks mêlés de blues du répertoire de son ami Beber. Une guitare, un micro et une énorme envie de chanter… Sanseverino : chant et guitare ![]() ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article394)

De 19 € à 21 €

Culture Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T20:30:00 2021-03-18T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle Nougaro Adresse 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse