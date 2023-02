Sanseverino [COMPLET] Pôle Culturel & Associatif l’Amérance Cancale Cancale Catégories d’Évènement: Cancale

Hommage solo à Béranger

Être fan de Béranger, ça n’existe pas.

On n’est pas fan, lui-même vous en aurait dissuadé.

Par contre, chanter ses chansons c’est possible, lui rendre un hommage sincère aussi.

En préparation d’un album dédié à François Béranger, je m’en vais sur les routes en solo, Colporter les chansons de François, dit « Beber ».

En préparation d'un album dédié à François Béranger, je m'en vais sur les routes en solo, Colporter les chansons de François, dit « Beber ».

Une guitare, un micro, une énorme envie de chanter… C'est tout.

