Sans Valentin Gien, samedi 17 février 2024.

Sans Valentin Gien Loiret

Sans Valentin

C’est bientôt la Saint Valentin et cette année nous voulons mettre à l’honneur la Sans Valentin !

Nous organisons donc une soirée spéciale pour tous ceux et celles qui partagent notre amour pour la natation, le sport et la détente. Venez nous rejoindre pour une soirée conviviale et rencontrer de nouvelles personnes qui partagent les mêmes passions que vous. On pourra discuter, échanger, s’amuser et peut-être même faire de belles rencontres ! ‍♀️

Alors n’hésitez plus, venez passer un moment agréable seul(e) ou accompagné(e) avec nous et profiter de cette soirée sans Valentin!

Tarif: 20€

Réservation obligatoire à l’accueil du centre 02.38.35.66.47

On se retrouve bientôt !20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17 21:00:00

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire contact@valdoreane.fr

L’événement Sans Valentin Gien a été mis à jour le 2024-02-05 par OT GIEN