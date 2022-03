Sans Tambour Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Sans Tambour Nice, 1 juin 2022, Nice. Sans Tambour Place Saint-François Franciscains – Ancienne Église des franciscains Nice

2022-06-01 – 2022-06-05 Place Saint-François Franciscains – Ancienne Église des franciscains

Nice Alpes-Maritimes EUR 5 22 Sur scène, un homme finit de construire une maison. C’est encore l’entrée du public. Il s’apprête, debout au sommet de son échelle, à poser la dernière pierre ou la girouette en haut du faîtage, quand la maison s’effondre littéralement. contact@theatredenice.org +33 4 93 13 90 90 https://www.tnn.fr/ Place Saint-François Franciscains – Ancienne Église des franciscains Nice

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Place Saint-François Franciscains - Ancienne Église des franciscains Ville Nice lieuville Place Saint-François Franciscains - Ancienne Église des franciscains Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Sans Tambour Nice 2022-06-01 was last modified: by Sans Tambour Nice Nice 1 juin 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes