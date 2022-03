Sans Souci Marathon, rencontre Milonga Martigues, 15 avril 2022, Martigues.

Sans Souci Marathon, rencontre Milonga Ar’ Danse Martigues 9 quai Paul Doumer Martigues

2022-04-15 19:00:00 – 2022-04-15 03:00:00 Ar’ Danse Martigues 9 quai Paul Doumer

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Le programme jour par jour, heure par heure.

Vendredi 15 :

– 19h, apéritif musical de bienvenue. Avec Dario et Federico.

– 21h à 01h, milonga « Saludos ». Avec Magali Barré.

– 01 à 03h, milonga « Reina de Saba ». Avec Sonja Maria Krämer.



Samedi 16 :

– 12h à 16h, milonga « El amanecer ». Avec Dario et Federico.

– 16h à 20h, milonga « Niño Bien ». Avec Nico A-Narco Tango.

– 20h à 00h, milonga « Sábado Inglés ». Avec Caterina Inglese.

– 00h à 04h, milonga « La madrugada ». Avec Francesco Cieschi.



Dimanche 17 :

– 13h à 15h, milonga « Café de los angelitos». Avec Dario et Federico.

– 15h à 19h, milonga « El baile de los domingos ». Avec Claudio Coppola.

– 19h, milonga de despedida. Jusqu’à La Cumparsita.



Musicalizadores, Dj’s :

– Francesco Cieschi, Berlin. Danseur italien, professeur et ‘musicalizador’ de Tango Argentino.

– Caterina Inglese, Torino. Dj, professeur et danseuse de tango professionnelle.

– Magali Barré, Aix-en-Provence. Une incontournable des milongas du Sud-Est.

– Claudio Coppola, Paris. Son style est classique et énergétique. Il met en valeur le rapport entre les différents tangos à l’intérieur des tandas et les changements de styles d’orchestres pour créer une ambiance festive et dansante.

– Sonja Maria Krämer, Karlsruhe, Allemagne. Des ambiances enveloppantes et douces qui vous transporteront dans un rêve-éveillé.

– Nico A-Narco Tango, Montpellier. Venu tout droit de la banlieue montpelliéraine pour semer l’anarchie dans les âmes et le groove dans les corps.

– Dario Carloni, Marseille. Bon vivant, amateur de cuisine, Dario met la musique comme un véritable chef cuisiner.

– Federico Quijano, Marseille. Il a animé de nombreuses milongas à Mendoza, en Argentine, comme dans le sud de la France.



Activités parallèles. Voir tarifs plus bas dans “Nous vous suggérons également”.

Samedi 16 :

– 12h à 13h, atelier Yoga.

– 14h à 16h, atelier Massage Thai en couple (10 personnes Maximum).

– 16h30 à 18h, cours et rencontre avec nos DJs autour de la musicalité.

– 19h à 02h, séances de massages sur commande.



Dimanche 17 :

– 12h à 13h, atelier Yoga.

– 13h à 15h, atelier massage Thai.



Des tangos milongueros, des abrazos, des milongas, des valses argentines… et des cortinas variées et dansantes pour vous faire danser toute la soirée en toute sécurité.



Danse sensuelle et caractérisée par des tempos rythmiques marqués et très différents, le Tango argentin s’interprète autant qu’il se danse.

Danse de séduction, le Tango est une discipline vous permettant d’apprendre à lâcher prise, à vous laisser aller dans les bras de votre partenaire.



Nul besoin de vous rendre à l’autre bout du monde pour apprendre et danser le Tango argentin.

Parking à proximité. Réservation obligatoire !

La vida es una milonga…

Ar’Danse vous convie à cet évènement, toujours dans une ambiance feutrée, aux couleurs “tango” avec miroirs, grand parquet et bar.

Soirées milonga, apéritif musical, ateliers bien-être, cours, rencontre autour de la musicalité…

asso.tangoinprogress@gmail.com +33 6 05 86 46 14 https://sanssoucimarathon.wordpress.com/?fbclid=IwAR3CEExd1xU1CXPinIbbsm-pXf3BpkENjpvfGsAQzdRX1nL7qrq9odnGUFI

Ar’ Danse Martigues 9 quai Paul Doumer Martigues

