La fabrique à poésie – Écrire (1/2) Sans Shérif Nantes, 18 novembre 2023, Nantes.

La fabrique à poésie – Écrire (1/2) Samedi 18 novembre, 10h00 Sans Shérif Gratuit

Atelier proposé par Sans Sherif

Animation : Patrice Lumeau

Cet atelier d’écriture propose une déambulation dans la poésie du quotidien, celle qui nous entoure et qu’avec un simple crayon (nul besoin de filet) on peut capturer.

L’atelier penche sérieusement du côté ludique de l’écriture. Chacun.e sera amené.e au rythme de ses envies à libérer sa plume à travers des temps de jeux.

Pour commencer, écrivons. Puis, publions. Suite à ce temps d’écriture, la poésie fraîche du jour sera alors sertie dans un livret imprimé et façonné à la main. Ce second temps se déroulera à l’atelier Projéta le 18 novembre.

Cycle de 2 ateliers (possibilité de suivre les 2 ateliers ou seulement un)

8 participant.e.s maximum

Sur réservation à contact@mobilis-paysdelaloire.fr

Sans Shérif 18 rue Geoffroy Drouet 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T11:00:00+01:00

atelier écriture