Sans Réserve [Stage mao] Le mixage de la voix Studio de la Filature Périgueux, samedi 10 février 2024.

Sans Réserve [Stage mao] Le mixage de la voix Studio de la Filature Périgueux Dordogne

Au programme sur la journée préparation des pistes de voix, alignement et correction de justesse, techniques de mixage dans plusieurs esthétiques musicales. Nous aborderons les outils essentiels et leur utilisation pour obtenir un résultat professionnel. Plusieurs postes de travail équipés seront mis à ta disposition. Tu peux aussi emmener ton propre projet pour obtenir des conseils.

Intervenant Laurent Lapierre Studio de la Rivière

8 participants max’

Réservé aux adhérents

Niveau intermédiaire souhaité sur le vocabulaire et les techniques de mixage

Inscription et règlement obligatoire en amont de la journée (sur la billetterie en ligne ou directement aux studios, sur les horaires d’ouverture de la billetterie).

Studio de la Filature 15 Chemin des Feutres du Toulon

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@sans-reserve.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00



L’événement Sans Réserve [Stage mao] Le mixage de la voix Périgueux a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Communal de Périgueux