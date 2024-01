Sans Réserve Stage d’initiation à l’enregistrement de la batterie acoustique Studio de la Filature Périgueux, samedi 30 mars 2024.

Sans Réserve Stage d’initiation à l’enregistrement de la batterie acoustique Studio de la Filature Périgueux Dordogne

L’enregistrement maison s’est largement démocratisé ces dernières années. Avec assez peu d’investissement et quelques connaissances, il est tout à fait possible de réaliser ta propre maquette en obtenant un très bon résultat. Au programme de ce premier volet: équipement de base requis, réflexions sur la source à enregistrer et sa place dans le morceau, prises de son et placement des micros en situation avec un batteur,…

8 participants max’

réservé aux adhérents

niveau débutant/intermédiaire

Inscription et règlement obligatoire en amont de la journée (sur la billetterie en ligne ou directement aux studios, sur les horaires d’ouverture de la billetterie).

L’enregistrement maison s’est largement démocratisé ces dernières années. Avec assez peu d’investissement et quelques connaissances, il est tout à fait possible de réaliser ta propre maquette en obtenant un très bon résultat. Au programme de ce premier volet: équipement de base requis, réflexions sur la source à enregistrer et sa place dans le morceau, prises de son et placement des micros en situation avec un batteur,…

8 participants max’

réservé aux adhérents

niveau débutant/intermédiaire

Inscription et règlement obligatoire en amont de la journée (sur la billetterie en ligne ou directement aux studios, sur les horaires d’ouverture de la billetterie). EUR.

Studio de la Filature 15 Chemin des Feutres du Toulon

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@sans-reserve.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00



L’événement Sans Réserve Stage d’initiation à l’enregistrement de la batterie acoustique Périgueux a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Communal de Périgueux