Sans Réserve [DOn’T ZINC ME DOWN] No milk today + rencontre littéraire + more women on stage Studio de la Filature Périgueux, jeudi 7 mars 2024.

Sans Réserve [DOn’T ZINC ME DOWN] No milk today + rencontre littéraire + more women on stage Studio de la Filature Périgueux Dordogne

Dans le cadre du Mois des droits des femmes oragnisé par la Ville de Périgueux

NO MILK TODAY

Toulouse > Punk Rock Riot Grrrl

Par essence minimaliste, ce duo batterie guitare propose une musique qui combine les influences de chacune des deux parties garage/psyché pour la batteuse, grunge/riot grrrl pour la guitariste. En résulte un son lo-fi aux teintes nineties parfois dissonantes, au gré duquel se répondent ou s’entremêlent les deux chants lead. Leur deuxième album, Distant Light, a été enregistré en juillet 2021 chez Swampland par Lo Spider en présence de Michel Cloup, mixé par Michel Cloup, et masterisé par Uwe Teichert.

> Concert à 20h30

> Food-truck et bar sur place

> Food-truck et bar sur place

Studio de la Filature 15 Chemin des Feutres du Toulon

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@sans-reserve.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 19:00:00

fin : 2024-03-07



