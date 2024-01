Sans Réserve Don’t Zinc Me Down Garage Boom #2 Studio de la Filature Périgueux, jeudi 1 février 2024.

Sans Réserve Don’t Zinc Me Down Garage Boom #2 Studio de la Filature Périgueux Dordogne

HUMAN TOYS

Paris > Sexy, powerfull & subversive rock’n’roll

Poupée Mecanik (chant, thérémine) aime jouer avec les archétypes féminins la subversion est le nom du jeu, l’humour est la règle. L’arrivée du guitariste Jon Von, a transformé le groupe avec un set 100% nouveau de punk rock, quelque part entre les Ramones et les Avengers ! Le nouveau LP du duo s’inspire de sujets allant des films de série B, des drogues et de la perversion à la politique, au sexisme et à la liberté de genre.

Première partie

+ RÉGINE TONIC

Périgueux > Dj set

> Concert à 20H30

> Food-truck et bar sur place

HUMAN TOYS

Paris > Sexy, powerfull & subversive rock’n’roll

Poupée Mecanik (chant, thérémine) aime jouer avec les archétypes féminins la subversion est le nom du jeu, l’humour est la règle. L’arrivée du guitariste Jon Von, a transformé le groupe avec un set 100% nouveau de punk rock, quelque part entre les Ramones et les Avengers ! Le nouveau LP du duo s’inspire de sujets allant des films de série B, des drogues et de la perversion à la politique, au sexisme et à la liberté de genre.

Première partie

+ RÉGINE TONIC

Périgueux > Dj set

> Concert à 20H30

> Food-truck et bar sur place EUR.

Studio de la Filature 15 Chemin des Feutres du Toulon

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@sans-reserve.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:30:00

fin : 2024-02-01



L’événement Sans Réserve Don’t Zinc Me Down Garage Boom #2 Périgueux a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Communal de Périgueux