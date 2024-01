Sans Réserve Ciné-musik BIRD Place Francheville Périgueux, mardi 6 février 2024.

Sans Réserve Ciné-musik BIRD Place Francheville Périgueux Dordogne

Film (VOSTF) de Clint Eastwood USA 2011

Bird est une interprétation cinématographique de la vie de Charlie « Yardbird » Parker, jazzman visionnaire et musicien accompli qui éleva le saxophone à un niveau d’expression inédit. La puissance et la beauté de son style firent de lui un précurseur, mais sa vie privée fut un enfer. Ce biopic tente d’éclairer le penchant de Parker pour la drogue, l’alcool et les femmes, de comprendre la nature de sa passion pour Chan Richardson, la complexité de sa vision et, surtout, sa musique.

+ concert de OCTOHEAD (Dordogne > Jazz)

Ce quintet propose une évocation de l’œuvre de Charlie Parker et du jazz des années 40/50.

> Concert à 19H30 en salle

> Séance à 20h30

Place Francheville CGR

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@sans-reserve.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 19:30:00

fin : 2024-02-06



