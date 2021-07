SANS QUEUE NI TETE Théâtre de papier La petite Forêt, 23 octobre 2021, Laillé.

SANS QUEUE NI TETE Théâtre de papier

le samedi 23 octobre à La petite Forêt

_« Alice! Prends donc cette histoire, que ta douce main la dépose_ _Là où les rêves enfantins, S’entrelacent dans nos mémoires,_ _Telle une guirlande de roses, Cueillies en un pays lointain. »_ Guidés par ces vers de Lewis Carroll, nous proposons aux spectateurs de partir à la recherche de cet espace particulier, celui-là même “où les rêves enfantins s’entrelacent dans nos mémoire”, cet espace aux résonances intimes et collectives, où le temps s’est déréglé. Après avoir invité les spectateurs à sombrer dans un rêve éveillé, nous les invitons donc à entrer véritablement dans le terrier du lapin et à déambuler au gré des rencontres faites par Alice. Ils traversent les installations du “Pays des merveilles”, ouvrent des portes, courent, marchent, et participent alors à la conception d’un rêve rythmé et coloré, un rêve collectif. **RDV à l’aire de Pique Nique – Rue de l’orée du bois** Conception et interprétation : _Armel Petitpas_ Saxophone, Orgue électronique, Ukulélé, Composition et Interprétation : _Erwan Salmon_ Collaboration artistique : _Stephano Amori_ Décors : _Amori & fils_ [Marmaille en Fugue – Du 19 au 29 octobre / Lillico, Rennes / [www.lillicojeunepublic.fr](http://www.lillicojeunepublic.fr%5C%5D)]

TARIF : 6 EUROS TARIF SORTIR ! : 3 EUROS

Dans le cadre du Festival Marmaille en Fugue / Lillico

La petite Forêt Rue de l’orée du Bois 35890 Laillé Laillé Ille-et-Vilaine



2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T11:45:00;2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T15:45:00