Sans lieu. Le murmure de l’absence Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Sans lieu. Le murmure de l’absence Instituto Cervantes de Bordeaux, 14 avril 2022, Bordeaux. Sans lieu. Le murmure de l’absence

du jeudi 14 avril au jeudi 2 juin à Instituto Cervantes de Bordeaux

Après s´être imprégnés de l’ambiance de la maison natale de Goya à Fuendetodos (Aragon – Espagne), deux artistes espagnols choisissent de s’approprier les installations de la maison dans laquelle le peintre universel est décédé à Bordeaux, pour donner à voir des oeuvres singulières : tableaux et céramiques de Lorena Domingo et installation sonore de Niño de Elche.

Entrée libre

exposition hommage au peintre espagnol Goya, par Lorena Domingo et Niño de Elche Instituto Cervantes de Bordeaux 57 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T14:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T17:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T10:30:00 2022-04-22T11:00:00;2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T17:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T17:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T17:00:00;2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T11:00:00;2022-05-02T10:00:00 2022-05-02T17:00:00;2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-06T10:30:00 2022-05-06T11:00:00;2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-13T10:30:00 2022-05-13T11:00:00;2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T10:30:00 2022-05-20T11:00:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T10:30:00 2022-05-27T11:00:00;2022-05-30T10:00:00 2022-05-30T17:00:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T17:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T17:00:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Instituto Cervantes de Bordeaux Adresse 57 cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Sans lieu. Le murmure de l’absence Instituto Cervantes de Bordeaux 2022-04-14 was last modified: by Sans lieu. Le murmure de l’absence Instituto Cervantes de Bordeaux Instituto Cervantes de Bordeaux 14 avril 2022 bordeaux Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde