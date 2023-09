Sans humain à l’intérieur – Compagnie Avant L’Averse Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sans humain à l'intérieur – Compagnie Avant L'Averse Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris, 27 février 2024 au 10 mars 2024

dimanche

de 17h00 à 18h00

samedi

de 18h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Formée à l’école du Théâtre aux Mains Nues puis à l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette dont elle est sortie diplômée en 2017, Lou Simon a collaboré avec Élise Chatauret de la compagnie Babel et avec Zoé Grossot de la compagnie Boom avant de fonder sa compagnie en 2020, à Chartres. Elle aime raconter des histoires issues du réel, que les acteurs transposent sur scène avec des objets. Après Sans humain à l’intérieur, créé en 2021, elle prépare Insomniaque prévu pour fin 2024. Par le plus grand des hasards, deux

amies, Candice et Raquel, reçoivent le témoignage d’un habitant du

Moyen-Orient qui vit sous la menace de drones militaires. Que

savent-elles de ces « véhicules aériens de combat sans pilote » ?

Comment ces derniers sont-ils dirigés à des milliers de kilomètres de

distance ? Elles-mêmes, que pensent-elles de cette forme de guerre ? Ces

deux jeunes adultes habitant en France tentent de comprendre cette

lointaine réalité

Dans un espace épuré, elles reconstituent

différentes situations de conflit à l’aide d’une maquette, de morceaux

de craie, de ficelle rouge, tandis qu’au-dessus d’elles, un étrange

rocher reste suspendu dans l’air. La jeune metteuse en scène Lou Simon fait du plateau le lieu de

rapprochement de mondes qui ne se rencontrent jamais. Le texte, qu’elle a

écrit avec la dramaturge Lisiane Durand, s’est inspiré de l’essai La Théorie du drone

de Grégoire Chamayou. Il puise dans la retranscription d’échanges entre

militaires de l’armée de l’air, dans le journal de guerre d’un écrivain

palestinien publié en 2015 et dans la perplexité de jeunes adultes

d’aujourd’hui. Plus qu’une prise de conscience politique, une pièce de «

théâtre d’objets documentaire » qui propose une réflexion sur

l’indifférence au réel que peut générer la technologie moderne. À

hauteur humaine. Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/sans-humain-%C3%A0-lint%C3%A9rieur

