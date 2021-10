Toulouse ThéâtredelaCité (ex-TNT) Haute-Garonne, Toulouse Sans fins. ThéâtredelaCité (ex-TNT) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mardi 23 novembre au jeudi 2 décembre à ThéâtredelaCité (ex-TNT)

### Spectacle présenté avec le Théâtre Sorano dans le cadre du Festival Supernova #6 Dans Thomas l’Obscur, roman référence dans le milieu littéraire mais injustement méconnu, Maurice Blanchot loge une question fondamentale : Qui est l’Autre ? En traçant les contours d’une intrigue amoureuse réduite au strict nécessaire (on se croise, une main est frôlée, un prénom prononcé…), l’auteur explore l’immense drame de la simple présence d’un Autre. Nous nous risquons à tenter Thomas l’Obscur au théâtre comme une traversée (avec les moyens du théâtre), des émotions contradictoires ; des sensations douces et surprenantes que procure la lecture du roman. Car, finalement, l’acte théâtral même, ne repose-t-il pas sur une question analogue : Qui est l’Autre face à moi ? ### Plus d’infos [Site de la ThéâtredelaCité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/aux-pages-intitulees-thomas-lobscur-theatre/) ![]() ### Infos Pratiques * Les 23, 24, 25, 26, 30 novembre & 1er, 2 décembre à 20h * samedi 27 novembre à 18h * avec et au Théâtredelacité – Salle de répétition 1

