Espace culturel Robert-Doisneau, le samedi 13 mars à 19:00

**ANNULÉ**

**Plus d’infos : [https://sorties.meudon.fr/theatre-annulations-et-reports/](https://sorties.meudon.fr/theatre-annulations-et-reports/)** Emmanuelle Prager et Gérard Lecointe retracent l’histoire de Rémi, enfant orphelin vendu à Vitalis, un artiste itinérant. Le petit garçon devient l’élève du saltimbanque, parcourt la France à pied pour jouer sur les places publiques. Rémi affrontera les épreuves de ce vagabondage mais découvrira aussi le plaisir d’aller librement sur les routes. Il apprendra à lire, la musique et la comédie. Cette adaptation du roman d’apprentissage de Victor Malot mêle jeu théâtral, musique live et images projetées. L’histoire raconte la triste réalité des plus démunis dans la France du XIXe siècle mais dépeint aussi le bonheur de l’émancipation par l’apprentissage, la musique et le voyage. _ADAPTATION, MISE EN SCÈNE_ _**EMMANUELLE PRAGER**_ _DIRECTION MUSICALE_ _**GÉRARD LECOINTE**_ _ILLUSTRATIONS_ _**MICKAËL DUPRÉ**_ _CHEF OPÉRATEUR VIDÉO_ _**PIERRE GRANGE**_ _LUMIÈRES_ _**YANN GODAT**_ _COSTUMES, DÉCORS_ _**CATHY RAY**_ _SON, RÉGIE GÉNÉRALE_ _**EMMANUEL SAULDUBOIS**_ _JEU_ _**OLIVIER BORLE**_ _CLAVIER_ _**JUSTINE ECKHAUT**_ _CORNET, BUGLE_ _**CÉDRIC GAUTIER**_ _CONTREBASSE_ _**ANITA PARDO**_ _VIOLON_ _**MICHAËL SEIGLE**_ _RÉMI_ _**HENRI PRAGER LECOINTE**_ _VITALIS_ _**PHILIPPE DUSIGNE**_ _MATTIA_ _**LAURE PONROY**_ _MÈRE BARBERIN_ _**VÉRONIQUE BETTENCOURT**_ _BARBERIN_ _**GILLES CHABRIER**_ _ARTHUR_ _**PIERRE PONROY**_ _MRS. MILLIGAN_ _**MAUD VANDENBERGUE**_

Tarif C : de 7,50€ à 17€

D'après le roman d'Hector Malot et l'œuvre musicale de Jules Massenet
Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon

2021-03-13T19:00:00 2021-03-13T20:25:00

