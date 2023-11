Sans concession : l’exposition Le Scouëzec Galerie les montparnos Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 23 novembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 19h00

.Tout public. gratuit

La galerie Les Montparnos a le plaisir de vous convier à l’exposition : Le Scouëzec, Sans concession qui réunit une trentaine d’œuvres importantes autour des trois moments forts de son itinéraire : Montparnasse, l’Afrique et la Bretagne.

Tenir !

Le maître

mot circulant dans les ateliers de difficultés et d’espoir du Montparnasse des

années 1920. Pour Le Scouëzec, le plus breton des Montparnos, cet exil parisien

sera celui de la Rotonde, de ses

ateliers des rues Delambre et Campagne-Première, de ces rendez-vous pris dans

les académies de la Grande Chaumière et Colarossi. Ce sera le Montparnasse des

amitiés profondes, avec Clergé, Ortiz de Zarate, Loutreuil, Modigliani… Pour le

breton, ce ne sera pas le Montparnasse des Années folles, celui des soirées

déguisées, des bals tout sourire de façade de l’après-guerre, mais au contraire

celui de la face obscure des piètres verrières d’arrière-cour. Le Scouëzec, la

descente jusqu’au cœur lucide de la peinture. Peindre avec force toute la

vérité, même crue de ce Paris entre chaos et inconnu : la rue, pauvres filles

des bordels, clochards, hôpitaux. Mais pas que… Le Montparnasse de Le Scouëzec c’est

aussi les nus tout en lumière dans l’atelier, postures bien campées, taillées à

la serpe et suaves de couleurs annonçant les ailleurs. La peinture à l’épreuve

de la vie, une vie à l’épreuve de la peinture.

Tenir !

Le

Scouëzec, surnommé aussi l’Africain du carrefour Vavin. Après le Mexique et

Paris, il effectue quatre voyages dans les anciennes colonies françaises pour

s’enfoncer au plus loin dans les brousses et les plaines ensoleillées de la

création. Peindre. Aller trouver là-bas les limites de la couleur jusqu’à

pressentir sur l’île Rouge, l’abstraction en tout premier précurseur d’un

Nicolas de Staël. Sénégal, Egypte, Canal de Suez, Zanzibar, Soudan, Madagascar…

Toute la dignité humaine enfin trouvée ici dans la terre réconciliée des

Afriques. Avec ces personnages, peints comme des sculptures, tout en postures,

matières et gestuelles de l’âme du désert ou des bords de fleuve. Y voir des

rois, des reines et des princes, ouvrant au Montparno des horizons nouveaux.

Tenir !

Le

Scouëzec, le Breton, l’arpenteur de la peinture. L’homme des allers-retours

entre la Bretagne et Paris, entre la Bretagne et l’Afrique. Sa grande taille, sa

silhouette efflanquée, son célèbre chapeau, son visage creusé au couteau par la

mer, sa bouffarde, ses bottes d’aventures en font à jamais une légende vivante

du Montparnasse.

Il a vu… Bourlinguant

les océans, sillonnant les boulevards du Montparnasse, explorant l’Afrique et retrouvant

sans cesse la Bretagne, les confins de la couleur, matière-frontière, sur le

rebord de la peinture, il a vu ce qu’offre le voyage de l’homme sur la pirogue

de l’œil nu.

C’est

tenu !

La

galerie Les Montparnos a le plaisir de vous convier à l’exposition : Le Scouëzec, Sans concession qui

réunit une trentaine d’œuvres importantes autour des trois moments forts de son

itinéraire : Montparnasse, l’Afrique et la Bretagne.

Galerie les montparnos 5 rue stanislas 75006 Paris

Contact : http://www.galerielesmontparnos.com/ mathyeulebal@hotmail.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 http://www.galerielesmontparnos.com/

Tanguy Ferrand Exposition Le Scouëzec