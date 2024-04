SANS CENSURE! EXPOSITION ET VIDÉO Langres, mercredi 24 avril 2024.

Sans Censure! a pour but de mettre en valeur des œuvres d’artistes femmes qui ont abordé

le nu masculin et féminin sans réserve.

La Collection Michans comprend quelques centaines de dessins, peintures et gravures d’artistes femmes de plusieurs nationalités et périodes, dont plus de 300 nus et semi-nus, masculins et féminins.

Cette exposition se compose de plus de 120 dessins et peintures de la collection, et d’une vidéo sonorisée sur le thème. 2 2 EUR.

Début : 2024-04-24

fin : 2024-06-16

4, place Jeanne Mance

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est artemeum.langres@gmail.com

