Favé en concert à l’EMB ! 2 Rue du Président Georges Pompidou, 13 mai 2023, Sannois.

Difficile de passer à côté du phénomène Favé ! Ce jeune rappeur venu tout droit du 95 affole déjà tous les compteurs et ce n’est que le début….

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 23:30:00. EUR.

2 Rue du Président Georges Pompidou EMB SANNOIS

Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France



It’s hard to miss the phenomenon Favé! This young rapper coming straight from 95 is already making all the counters go wild and this is only the beginning?

¡Es difícil pasar por alto el fenómeno Favé! Este joven rapero de la región 95 de Francia ya está causando sensación, ¿y eso es sólo el principio?

Es ist schwer, das Phänomen Favé zu übersehen! Der junge Rapper aus dem Département 95 ist bereits in aller Munde und das ist erst der Anfang

