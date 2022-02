Sannois : atelier d’écriture à la médiathèque André-Cancelier Médiathèque André-Cancelier Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Sannois : atelier d'écriture à la médiathèque André-Cancelier

Médiathèque André-Cancelier, le samedi 26 février 2022

Médiathèque André-Cancelier, le samedi 26 février à 10:00

Depuis le mois de janvier, la médiathèque André-Cancelier, à Sannois, propose des ateliers d’écriture pour les adolescents et les adultes une fois par mois. Le temps d’une séance de deux heures dirigée par l’auteur sannoisien Patrick Wartel, les participants peuvent ainsi s’initier à l’écriture créative, « pour stimuler son imaginaire littéraire, partager ses écrits et progresser », communique l’établissement. Sur réservation uniquement, au 01 39 81 80 17. ? Prochaines dates : ? Le 26 février, de 10h à 12h ? Le 19 mars, de 10h à 12h ? Le 23 avril, de 10h à 12h ? Le 21 mai, de 10h à 12h ? Le 18 juin, de 10h à 12h

Gratuit et sur réservation uniquement

Médiathèque André-Cancelier Square Jules Ferry, 95110 Sannois

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:00:00

