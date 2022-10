Sanne Sanne // Folk jazz vocal Pays-Bas

2022-11-04 20:00:00 – 2022-11-04 5 5 EUR Chanteuse exceptionnelle et vibraphoniste primée, l’Amstellodamoise Sanne Huijbregts crée un univers envoûtant de textures scintillantes et de grooves séduisants. « Sanne Sanne » est un amalgame de ses nombreuses inspirations : Becca Stevens, Laura Mvula, Radiohead, Bon Iver, the Punch Brothers…

La musique a le pouvoir de guérir certains maux et de contrecarrer la routine quotidienne, et Sanne espère faire de ses chansons de véritables « paratonnerres mentaux ».

Ce concert sera l’occasion d’avoir un bel aperçu de toute la richesse de la scène jazz européenne que nous avons trop peu l’occasion de découvrir au Crescent. A ne pas rater ! Avec :

Sanne Huijbregts – voix, xylosynth

Roosmarijn Tuenter – voix, violon alto

Pat Cleaver – contrebasse, voix

Jeroen Batterink – batterie Vidéos :





Site :

Site :

https://sannehuijbregts.com

