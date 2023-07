Fête Patronale à Sannat 2023 Sannat, 4 août 2023, Sannat.

Sannat,Creuse

FÊTE PATRONALE à SANNAT

Fête foraine tout le week-end!

Vendredi 4 Août

19h30 : Animation musicale par Michel Arnaud à la p’tite Coop – avec food trucks

Samedi 5 Août

10h : Visite commentée de l’église et du cimetière par Sannat Histoire et Patrimoine

14h : Concours de pétanque – 14€ par équipe; 1 lot à chaque participant

20h : BBQ – tarif unique 6€

23h : Bal avec Ultrason – 3€ l’entrée

Dimanche 6 Août

9h : SannaTrail – Course nature de 9km et 15km; avec la banda du Réveil Vellois

Inscriptions : www.courir36.fr / renseignements 06 22 97 70 85

11h30 Jeux pour enfants – gratuit

12h30 : Cochon à la broche – 16€ adulte, 8€ enfants, gratuit -6 ans

Inscriptions : Florence 06 20 61 94 16 ou Chloé 06 06 75 25 35

17h : Défilé de chars – Martial Burger sera présent pour la soirée

22h30 : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice!.

2023-08-04 fin : 2023-08-06 . .

Sannat 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



FÊTE PATRONALE in SANNAT

Funfair all weekend long!

Friday, August 4

7:30pm: Musical entertainment by Michel Arnaud at la p’tite Coop – with food trucks

Saturday, August 5

10am: Guided tour of the church and cemetery by Sannat Histoire et Patrimoine

2pm: Petanque competition – 14? per team; 1 prize for each participant

8pm: BBQ – 6?

11pm: Ball with Ultrason – 3? admission

Sunday August 6th

9am: SannaTrail – 9km and 15km nature race; with the Réveil Vellois brass band

Registration: www.courir36.fr / information 06 22 97 70 85

11:30 am Children’s games – free

12:30 p.m.: Spit-roasted pig – 16? adults, 8? children, free for under 6s

Registration: Florence 06 20 61 94 16 or Chloé 06 75 25 35

5pm: Float parade – Martial Burger will be present for the evening

10:30pm: Torchlight procession and fireworks!

FESTIVAL PATRONAL en SANNAT

Parque de atracciones durante todo el fin de semana

Viernes 4 de agosto

19.30 h: Animación musical a cargo de Michel Arnaud en La p’tite Coop – con food trucks

Sábado 5 de agosto

10h: Visita guiada de la iglesia y del cementerio por Sannat Histoire et Patrimoine

14h: Competición de petanca – 14 ¤ por equipo; 1 premio para cada participante

20h: Barbacoa – 6?

23h: Baile con Ultrason – 3? entrada

Domingo 6 de agosto

9h: SannaTrail – carrera por la naturaleza de 9 y 15 km; con la banda de música Réveil Vellois

Inscripción: www.courir36.fr / información 06 22 97 70 85

11.30 h Juegos infantiles – gratuitos

12h30: Cerdo al asador – 16? adultos, 8? niños, gratis para los menores de 6 años

Inscripciones: Florence 06 20 61 94 16 o Chloé 06 75 25 35

17.00 h: Desfile de carrozas – Martial Burger estará presente por la noche

22.30 h: Desfile de antorchas y fuegos artificiales

FESTE PATRONALE in SANNAT

Kirmes das ganze Wochenende!

Freitag, 4. August

19.30 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch Michel Arnaud in der P’tite Coop – mit Foodtrucks

Samstag, 5. August

10 Uhr: Kommentierte Besichtigung der Kirche und des Friedhofs durch Sannat Histoire et Patrimoine

14 Uhr: Petanque-Wettbewerb – 14? pro Mannschaft; 1 Preis für jeden Teilnehmer

20 Uhr: Grillfest – Einheitspreis 6?

23 Uhr: Tanz mit Ultrason – 3?

Sonntag, 6. August

9 Uhr: SannaTrail – Naturlauf von 9km und 15km; mit der Banda des Réveil Vellois

Anmeldung: www.courir36.fr / Informationen 06 22 97 70 85

11.30 Uhr Spiele für Kinder – kostenlos

12.30 Uhr: Schwein am Spieß – 16? Erwachsene, 8? Kinder, kostenlos – 6 Jahre

Einschreibungen: Florence 06 20 61 94 16 oder Chloé 06 06 75 25 35

17 Uhr: Umzug der Festwagen – Martial Burger wird am Abend anwesend sein

22:30 Uhr: Fackelzug und Feuerwerk!

Mise à jour le 2023-07-21 par Creuse Tourisme