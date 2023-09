Salon toutes collections Sanilhac, 26 novembre 2023, Sanilhac.

Sanilhac,Dordogne

Dimanche 26 Novembre

Salon toutes collections

l’ACS (Association des collectionneurs Sanilhacois) organise pour la 10ème année

son salon toutes collections.

Environ 25 exposants dans la salle – collections très variées : timbres, monnaies, cartes postales, minéraux, vieux papiers, capsules champagne,

miniatures, insignes, livres, briquets, fèves, jouets et bien d’autres encore… Exposition de timbres proposée par l’Amicale Philatélique de la Dordogne,

démonstration de gravure sur pièces par « Le Cagou ». Restauration rapide sur place.

ENTREE GRATUITE.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, November 26th

All-collections show

the ACS (Association des collectionneurs Sanilhacois) is organizing its 10th annual

its « salon toutes collections ».

Around 25 exhibitors in the hall? very varied collections: stamps, coins, postcards, minerals, old papers, champagne capsules,

miniatures, badges, books, lighters, beans, toys and much more? Stamp exhibition organized by the Amicale Philatélique de la Dordogne,

coin engraving demonstration by « Le Cagou ». Fast food on site.

FREE ADMISSION

Domingo 26 de noviembre

Espectáculo de todas las colecciones

la ACS (Association des collectionneurs Sanilhacois) organiza por 10º año

su salón Todas las colecciones.

En el pabellón había unos 25 expositores, con una gran variedad de colecciones: sellos, monedas, postales, minerales, papel antiguo, cápsulas de champán, miniaturas, chapas, libros, encendedores, judías, juguetes y mucho más,

miniaturas, insignias, libros, encendedores, judías, juguetes y mucho más.. Exposición de sellos organizada por la Amicale Philatélique de la Dordogne,

demostración de grabado de monedas a cargo de « Le Cagou ». Comida rápida in situ.

ENTRADA GRATUITA

Sonntag, 26. November

Messe für alle Sammlungen

der ACS (Association des collectionneurs Sanilhacois) organisiert zum 10

mal seinen Salon Toutes Collections.

Etwa 25 Aussteller im Saal ? sehr unterschiedliche Sammlungen: Briefmarken, Münzen, Postkarten, Mineralien, Altpapier, Champagnerkapseln,

miniaturen, Abzeichen, Bücher, Feuerzeuge, Bohnen, Spielzeug und vieles mehr? Briefmarkenausstellung des Vereins Amicale Philatélique de la Dordogne,

vorführung der Gravur von Münzen durch « Le Cagou ». Schnellrestaurants vor Ort.

FREIER EINTRITT

