Loto, 9 avril 2023, Sanilhac .

Sanilhac ,Dordogne ,

Loto

Le Bourg Sanilhac Dordogne

2023-04-09 – 2023-04-09

Sanilhac

Dordogne

.

Dimanche 4 avril

Le Sanilhac badminton club organise un LOTO le dimanche 9 avril à la salle des fêtes de SANILHAC (bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac)

Le LOTO sera animé par Jean-Marie à partir de 14h30.

Plus de 3000€ de lots et bons d’achat : carte cadeaux (200€ – 50€ – 30€), karcher et taille haie (200€), chaine stéréo et fauteuil (200€), machine à expresso,imprimante, caméra, enceinte intelligente, plancha électronique, parasol, paniers garnis, lots de linge, petits électroménagers, colis de viande, corbeilles de fruits et bien d’autres lots.

1 carton = 6€ : 6 cartons = 10€ / 8 cartons les 12€/ 12 cartons les 16€. 15 parties. Lots à la bourriche.

Buvette, crêpes, gâteaux sur place.

Réservations et informations au 06 80 62 09 29

+33 6 80 62 09 29

Boutry

Sanilhac

dernière mise à jour : 2023-03-20 par