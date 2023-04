Bal et Spectacle pyrotechnique « Toro de Fuego » Place de la Mairie, 13 juillet 2023, Sanguinet.

Un spectacle pyrotechnique original, Toro de Fuego.

Dans la plus pure tradition du sud ouest, rendez vous place de la Mairie pour cette animation incontournable de l’été..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Place de la Mairie

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine



An original fireworks show, Toro de Fuego.

In the purest tradition of the south west, come to the town hall square for this unmissable animation of the summer.

Un original espectáculo de fuegos artificiales, Toro de Fuego.

En la más pura tradición del suroeste, acuda a la Place de la Mairie para asistir a esta cita ineludible del verano.

Eine originelle pyrotechnische Show, Toro de Fuego.

In der reinsten Tradition des Südwestens treffen Sie sich am Place de la Mairie zu dieser unumgänglichen Sommerveranstaltung.

