Découverte des prairies au bord du lac de Sanguinet Port de l’Estey, 12 juillet 2023, Sanguinet.

Partez pour une balade guidée dans les prairies du bord du lac de Sanguinet, réhabilitées notamment par éco-paturage. Vous découvrirez la faune, la flore et les activités traditionnelle de ces milieux.

Les couleurs et les senteurs de la nature vous offriront un moment de détente et de sérénité.

Durée de la balade : entre 2 h et 3 h maximum

Prévoir des chaussures fermées, lunettes de soleil, une bouteille d’eau, casquette….

Accessible aux enfants sachant marcher Poussettes déconseillées)

Les chiens sont acceptés tenus en laisse

La visite est gratuite avec inscription préalable obligatoire dans les office de tourisme, en ligne sur notre site internet ou par téléphone au 06 52 94 79 36..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 11:30:00. EUR.

Port de l’Estey

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine



Go for a guided walk in the meadows of the lake of Sanguinet, rehabilitated in particular by eco-paturage. You will discover the fauna, the flora and the traditional activities of these environments.

The colors and scents of nature will offer you a moment of relaxation and serenity.

Duration of the walk : between 2 and 3 hours maximum

Bring closed shoes, sunglasses, a bottle of water and a cap….

Accessible to children who can walk (strollers not recommended)

Dogs are accepted on a leash

The visit is free of charge with prior registration required in the tourist office, online on our website or by phone at 06 52 94 79 36.

Realice un paseo guiado por los prados de la orilla del lago de Sanguinet, rehabilitados especialmente mediante ecopaturación. Descubrirá la fauna, la flora y las actividades tradicionales de estos entornos.

Los colores y aromas de la naturaleza le ofrecerán un momento de relajación y serenidad.

Duración del paseo: entre 2 y 3 horas como máximo

Lleve calzado cerrado, gafas de sol, una botella de agua y una gorra….

Accesible para niños que puedan andar (no se recomiendan cochecitos)

Se admiten perros con correa

La visita es gratuita con inscripción previa en la oficina de turismo, en línea en nuestra página web o por teléfono en el 06 52 94 79 36.

Machen Sie einen geführten Spaziergang durch die Wiesen am Ufer des Sees von Sanguinet, die vor allem durch Öko-Bepflanzung wiederhergestellt wurden. Sie lernen die Fauna, die Flora und die traditionellen Aktivitäten in diesen Lebensräumen kennen.

Die Farben und Düfte der Natur werden Ihnen einen Moment der Entspannung und Gelassenheit schenken.

Dauer der Wanderung: zwischen 2 und maximal 3 Stunden

Geschlossene Schuhe, Sonnenbrille, Wasserflasche, Mütze…. mitbringen.

Zugänglich für Kinder, die laufen können Kinderwagen werden nicht empfohlen)

Hunde sind an der Leine erlaubt

Der Besuch ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Sie können sich in den Fremdenverkehrsbüros, online auf unserer Website oder telefonisch unter 06 52 94 79 36 anmelden.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Grands Lacs