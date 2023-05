Jazz Animation fait son cinéma Place de la Mairie, 8 juillet 2023, Sanguinet.

Séance cinéma dans la salle des fêtes » Billie Holiday : une affaire d’état » à 18h , suivie d’un concert du « Havana Brass Machine » à partir de 20h30.

Restauration tartes flambées/ flammekueche, bodéga ….

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 00:00:00. EUR.

Place de la Mairie Salle des fêtes

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine



Film show in the village hall « Billie Holiday : a state affair » at 6 pm, followed by a concert of the « Havana Brass Machine » at 8:30 pm.

Restoration of flambé pies/ flammekueche, bodega …

Proyección de la película « Billie Holiday: an affair of state » en la sala del pueblo a las 18:00 h, seguida de un concierto de « Havana Brass Machine » a partir de las 20:30 h.

Restauración: tartas flambeadas/ flammekueche, bodéga…

Filmvorführung im Festsaal « Billie Holiday: Eine Staatsaffäre » um 18 Uhr , gefolgt von einem Konzert der « Havana Brass Machine » ab 20:30 Uhr.

Verpflegung Flammkuchen/Flammekueche, Bodéga …

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Grands Lacs