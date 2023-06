Fêtes de la Saint-Sauveur Sanguinet, 16 juin 2023, Sanguinet.

Sanguinet,Landes

Les associations locales et la municipalité vous ont contacté, durant ces 3 jours, un programme varié pour jeunes et moins jeunes, avec de nombreuses animations : bodégas, restauration, bals, concerts, spectacle de feu et pyrotechnie, initiations, stage d’improvisation, animations jeunesse, concours de belote, vide-grenier….

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine



During these 3 days, the local associations and the municipality have put together a varied program for young and old, with numerous activities: bodegas, restaurants, dances, concerts, fire and pyrotechnics shows, initiations, improvisation courses, youth activities, belote competition, garage sale?

Durante 3 días, las asociaciones locales y el ayuntamiento han preparado un programa variado para grandes y pequeños, con una amplia gama de eventos que incluyen bodegas, restaurantes, bailes, conciertos, espectáculos de fuego y pirotecnia, cursos de iniciación, cursos de improvisación, eventos juveniles, un concurso de belote, una venta de garaje, y mucho más

Die lokalen Vereine und die Stadtverwaltung haben während dieser drei Tage ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt mit zahlreichen Animationen zusammengestellt: Bodegas, Restaurants, Bälle, Konzerte, Feuershows und Pyrotechnik, Einführungen, Improvisationskurse, Jugendanimationen, Belote-Wettbewerb, Flohmarkt?

