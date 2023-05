Vide-Greniers pêche & nautisme Chemin de l’Estey, 14 mai 2023, Sanguinet.

Animation organisé par l’Association des Usagers des Ports de Sanguinet.

Expositions, ventes, neuf, occasion, particuliers et professionnels.

Démonstrations de modèles réduits.

Animations autour de la pêche par C. Maffezzoni..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. EUR.

Chemin de l’Estey Port de l’Estey

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine



Animation organized by the Association of the Users of the Ports of Sanguinet.

Exhibitions, sales, new, second-hand, private and professional.

Demonstrations of model boats.

Animations around fishing by C. Maffezzoni.

Animación organizada por la Association des Usagers des Ports de Sanguinet.

Exposiciones, ventas, nuevos, de ocasión, particulares y profesionales.

Demostraciones de maquetas de barcos.

Animaciones sobre la pesca de C. Maffezzoni.

Animation organisiert von der Association des Usagers des Ports de Sanguinet (Vereinigung der Hafenbenutzer von Sanguinet).

Ausstellungen, Verkäufe, neu, gebraucht, privat und gewerblich.

Vorführungen von Modellbooten.

Animationen rund um das Angeln von C. Maffezzoni.

