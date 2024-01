Les Dimanches gratuits du Musée du Lac Place de la Mairie Sanguinet, dimanche 4 août 2024.

Les Dimanches gratuits du Musée du Lac Place de la Mairie Sanguinet Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 10:00:00

fin : 2024-08-04 16:00:00

Ouverture gratuite du musée tous les dimanches de juillet et août.

Ouvert de 10h à 12h30 et de 1’h à 17h

Dernière entrée à 16h

Durée de la visite 45 minutes

Ouverture gratuite du musée tous les dimanches de juillet et août.

Ouvert de 10h à 12h30 et de 1’h à 17h

Dernière entrée à 16h

Durée de la visite 45 minutes

EUR.

Place de la Mairie Musée du Lac

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine musee-sanguinet@orange.fr



L’événement Les Dimanches gratuits du Musée du Lac Sanguinet a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Grands Lacs