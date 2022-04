Sangria Gratuite en concert Mérilheu Mérilheu Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sangria Gratuite en concert à la salle des fêtes MERILHEU Mérilheu

2022-04-23 21:30:00

Mérilheu Hautes-Pyrénées Mérilheu – Entrée 12€

– À partir de 19h soirée Tapas animée par Alegria Gipsy

– Entrée 12€
– À partir de 19h soirée Tapas animée par Alegria Gipsy
Info et réservations au : 06 48 76 83 26

– À partir de 19h soirée Tapas animée par Alegria Gipsy

Info et réservations au : 06 48 76 83 26 à la salle des fêtes MERILHEU Mérilheu

