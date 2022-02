Sangre De Muerdago + Jonathan Hultén PTR USINE, 27 avril 2022, Genève.

Sangre De Muerdago + Jonathan Hultén

PTR USINE, le mercredi 27 avril à 18:30

Sangre De Muerdago Des vastes espaces de Galice aux forêts majestueuses de Saxe, Sangre de Muerdago est un manifeste écologiste, une symphonie païenne dédiée au mystère et à la puissance des éléments. Mélancolique et empreinte de suavité latine, inspirée par la richesse mélodique et celtisante de la folk galicienne des années 70/80, leur musique rappelle à la vie les mélodies traditionnelles où la nature, l’ancienne sagesse, l’amour et les contes ancestraux se réunissent pour reconstruire un futur loin de la civilisation technologique. Arpèges de guitare, violoncelle, violon, viole, flûte baroque, percussion et hurdy gurdy dansent ensemble dans une invocation musicale rappelant parfois le Kveldssanger de Ulver ou la beauté lyrique d’un Forseti. [https://www.sangredemuerdago.com](https://www.sangredemuerdago.com) [https://www.youtube.com/watch?v=TsXfcWLOBgM](https://www.youtube.com/watch?v=TsXfcWLOBgM) Jonathan Hultén, Chants From Another Place prouve la versatilité des talents de son auteur et le rapproche d’un Kvohst, par exemple, qui lui aussi touche autant au metal extrême (Code) qu’au goth rock (Grave Pleasures) et à la folk (Hexvessel). le guitariste tombe le masque : entre retour aux sources et progression, il montre surtout que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles ont l’air d’être… [https://www.youtube.com/watch?v=BgP65VLWGSk](https://www.youtube.com/watch?v=BgP65VLWGSk)..

Sangre De Muerdago Des vastes espaces de Galice aux forêts majestueuses de Saxe, Sangre de Muerdago est un manifeste écologiste,

PTR USINE 4 place des volontaires 1204 Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T18:30:00 2022-04-27T21:30:00