2022-07-17 12:00:00 – 2022-07-17 Munchhausen

Bas-Rhin Munchhausen EUR Le Gîte d’accueil du pays Rhénan de Munchhausen vous propose:

un SANGLIER à la BROCHE le dimanche 17 juillet à 12h.

Ce dernier sera accompagné de flageolets, de salade de pommes de terre ainsi que de crudités. Tarif: 17€ Possibilité de manger sur place ou d’emporter !

+33 3 88 86 11 99

un SANGLIER à la BROCHE le dimanche 17 juillet à 12h.

Ce dernier sera accompagné de flageolets, de salade de pommes de terre ainsi que de crudités. Tarif: 17€ Possibilité de manger sur place ou d’emporter !

Attention: Uniquement sur réservation (auprès de Francis Baumann). Munchhausen

