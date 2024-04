Sanglier à la broche Kutzenhausen, dimanche 11 août 2024.

Sanglier à la broche Kutzenhausen Bas-Rhin

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous invite à savourer un délicieux sanglier à la broche tout en profitant d’une ambiance musicale animée.

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous invite à savourer un délicieux sanglier à la broche tout en profitant d’une ambiance musicale animée. Laissez-vous charmer par l’orgue de barbarie et les musiciens de rue pour une journée placée sous le signe de la gastronomie et de la musique en plein air. Concert du duo Asche ùn Kohle et Elvis Stengel, et présence de Serge Rieger. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 11:00:00

fin : 2024-08-11 18:00:00

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

L’événement Sanglier à la broche Kutzenhausen a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte