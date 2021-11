Paris Théâtre de la Ville - Espace Cardin île de France, Paris Sangeeta Shankar and daughters Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Sangeeta Shankar and daughters Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 14 novembre 2021, Paris.

Le violon hindoustani à son apogée Dès leur plus jeune âge, Sangeeta Shankar et ses deux filles, Ragini et Nandini, sont initiées aux subtilités de la musique hindoustanie par leur mère et grand-mère, la célèbre violoniste N. Rajam. À l’instar de cette dernière, leur style de jeu imite l’inflexion de la voix chantée (gāyakī aṅg), avec une technique d’archet qui permet la réalisation des nuances d’intonation caractéristiques des formes vocales hindoustanies, tout particulièrement du chant khayāl. Concertistes solistes à part entière, les trois violonistes sont engagées dans des projets musicaux variés. Elles se retrouvent sur scène pour le plus grand bonheur des mélomanes. Elles alternent alors traits de virtuosité et passages lyriques dans une écoute et une appréciation mutuelle où la complicité et le plaisir de jouer ensemble jaillissent des questions-réponses spontanément improvisées dans les cadres mélodique du rāga et rythmique du tāla. Ce trio familial réunissant deux générations de femmes instrumentistes fait figure d’exception dans l’univers de la musique hindoustanie. Concerts -> Musiques du Monde Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

