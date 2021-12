Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Sang pour sang Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 30 octobre au mercredi 1 décembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 12 ans. Combien de types de cellules trouve-t-on dans le sang ? Quel groupe sanguin est dit ‘donneur universel ‘ ? De quand date la première transfusion sanguine ? Chaque visiteur, muni d’un boîtier (ou avec son smartphone), participe à un quiz de 10 à 12 questions et découvre le sang et ses constituants, ainsi que le principe de la transfusion sanguine. Certaines pathologies pourront également être abordées. , 12 ans et + Venez découvrir le sang et ses constituants, ainsi que le principe de la transfusion sanguine. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T11:40:00 2021-10-30T12:40:00;2021-10-30T11:40:00 2021-10-30T12:40:00;2021-11-05T10:20:00 2021-11-05T11:20:00;2021-11-05T10:20:00 2021-11-05T11:20:00;2021-11-10T15:40:00 2021-11-10T16:40:00;2021-11-10T15:40:00 2021-11-10T16:40:00;2021-11-20T13:00:00 2021-11-20T14:00:00;2021-11-20T13:00:00 2021-11-20T14:00:00;2021-11-21T10:20:00 2021-11-21T11:20:00;2021-11-21T10:20:00 2021-11-21T11:20:00;2021-11-24T14:20:00 2021-11-24T15:20:00;2021-11-24T14:20:00 2021-11-24T15:20:00;2021-12-01T14:20:00 2021-12-01T15:20:00;2021-12-01T14:20:00 2021-12-01T15:20:00

