Sang Neuf

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le vendredi 11 février 2022 à 20:30

Danse —– **Cie Les Âmes Fauves** Un plateau libre et nu accueille trois femmes aux caractères bien trempés, dont la détermination révèle en creux les cris silencieux ; trois danseuses qui conjuguent chacune à leur façon atouts et maladresses pour puissamment s’engager dans le mouvement ; trois interprètes, volontairement mises à l’épreuve d’un engagement viril des corps pour chercher les moyens de questionner l’espace actuellement conquis par les femmes et qui, par leur force déployée, reconsidèrent une certaine place du masculin. **Chorégraphie** Olivier Nevejans **Interprètes** Claire Cauquil, Léa Darrault, Violette Vinel **Création musicale** Simon Portefaix

2022-02-11T20:30:00

