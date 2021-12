Marennes-Hiers-Brouage Médiathèque municipale de Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime, Marennes-Hiers-Brouage « Sang d’Encre », Un jeu-spectacle immersif et participatif par la Cie Théâtre Bouche d’Or Médiathèque municipale de Marennes-Hiers-Brouage Marennes-Hiers-Brouage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Médiathèque municipale de Marennes-Hiers-Brouage, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Les joueurs-enquêteurs sont plongés dans une sombre intrigue, dont ils devront résoudre l’énigme. La police criminelle traque un meurtrier en série, qui la met au défi de retrouver sa trace. Les indices qu’il communique laissent entrevoir quantité de meurtres, dont le mode opératoire varie systématiquement : comment recomposer ce puzzle hétéroclite ? Alternant entre investigations par équipes et temps de débriefings collectifs, les joueurs-enquêteurs tenteront de mettre fin aux macabres agissements d’un assassin hors de contrôle, qui semble confondre réalité et fiction… La solution se trouverait-elle dans la littérature ? Proposé pour 30 participants maximum (6 équipes de 3 à 5 joueurs), ce jeu-spectacle immersif met en scène une enquête se déroulant dans une médiathèque. Les investigations, orchestrées par deux responsables de la brigade criminelle, vont mener l’ensemble des joueurs à revisiter les grandes scènes de crime de la littérature.

Dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire.

