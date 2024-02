Sandwich Club : Un jour sans fin ! #5 Studio des Ursulines Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 17h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 9 ans. payant

Tarification habituelle de la salle

Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.

Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, on vous attend pour rire ensemble devant les aventures rocambolesques de Phil Connors!

UN JOUR SANS FIN de Harold Ramis – États-Unis, 1993, 1h41 – dès 9 ans – VOSTF

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l’on fête le « Jour de la marmotte ». Dans l’impossibilité de rentrer chez lui pour cause d’intempéries, il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu’il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février…

Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005

Contact : https://www.facebook.com/events/1321961821831219/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1321961821831219/?ref=newsfeed https://www.studiodesursulines.com/

