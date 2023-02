Sandwich Club : Stand by me Cinéma Le Grand Action Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le dimanche 05 février 2023

de 14h00 à 16h15

Tarif Unique : 5€ Le Sandwich Club, c'est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l'échange sur d'autres œuvres qui font écho. Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, nous vous attendons nombreu.x.ses pour vivre de folles émotions de cinéma avec le Sandwich Club ! Synopsis du film Stand by me de Rob Reiner Un événement peu ordinaire va marquer la vie du jeune Gordie Lachance. Au cours de l'été 1959, un adolescent a disparu mystérieusement dans l'Oregon. Gordie et ses inséparables copains, Chris, Teddy et Vern savent qu'il est mort pour avoir approche de trop pres la voie ferrée, un train l'a heurte. Son corps git au fond des bois. C'est le frère de Vern qui l'a découvert. Les enfants décident de s'attribuer le scoop et partent pour la grande foret de Castle Rock. Cette aventure va rester pour Gordie et ses trois amis la plus étrange et la plus exaltante de leur vie. Cinéma Le Grand Action 5 rue des écoles 75005 Paris

