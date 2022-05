Sandwich Club – Retour vers le futur – Pour les 9-12 ans ! Cinéma Saint-André des Arts, 12 juin 2022, Paris.

Le dimanche 12 juin 2022

de 16h00 à 18h00

. payant Tarif unique : 5€

Sandwich Club, le nouveau ciné-club pour les 9-12 ans : Emmène avec toi ta bonne humeur et ta curiosité, et viens partager avec nous un film qui a marqué l’Histoire du cinéma (et qui te marquera toi aussi on l’espère !).

Au Sandwich Club avec Suzanne de Lacotte, on se réunit tous les trois mois pour discuter d’un film culte, en décortiquer quelques extraits et plus généralement parler de… cinéma !

On vous attend nombreu.x.ses !!!

Synopsis :

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l’expulser du lycée. Ami de l’excentrique professeur Emmett Brown, il l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d’armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister…

Cinéma Saint-André des Arts 30 rue Saint-André des Arts 75006 Paris

Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/lenfance-de-lart/ https://fb.me/e/2D6JWAoRg https://fb.me/e/2D6JWAoRg

