Sandwich Club : Qui veut la peau de Roger Rabbit? Cinéma Le Grand Action Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sandwich Club : Qui veut la peau de Roger Rabbit? Cinéma Le Grand Action, 20 novembre 2022, Paris. Le dimanche 20 novembre 2022

de 14h00 à 16h00

. payant Tarif unique : 5€ Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du films, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho. Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, nous vous attendons nombreu.x.ses pour vivre de folles émotions de cinéma avec le Sandwich Club ! Synopsis du film « Qui veut la peau de Roger Rabbit? »:

A Hollywood en 1947, les Toons ne sont pas que de simples personnages de dessins animés qui peuvent tomber du dixième étage sans se faire mal, mais des acteurs bien réels, vivant pour la plupart à Toonville. Parmi eux, l’adorable et naïf lapin blanc, Roger Rabbit, est incapable de travailler correctement, persuadé que sa sublime femme, Jessica, le trompe avec Marvin Acme, richissime inventeur. A l’annonce de la mort de Marvin, Roger Rabbit est immédiatement soupçonné du meurtre par le juge Demort, qui ne rêve que d’une chose : éliminer tous les toons grâce à un produit chimique qu’il a mis au point. Heureusement, le détective privé Eddie Valiant va venir en aide à Roger pour mener l’enquête et tenter de l’innocenter Cinéma Le Grand Action 5 rue des écoles 75005 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/5578582952234199/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/5578582952234199/?ref=newsfeed https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/sandwich-club/

Disney

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma Le Grand Action Adresse 5 rue des écoles Ville Paris lieuville Cinéma Le Grand Action Paris Departement Paris

Cinéma Le Grand Action Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sandwich Club : Qui veut la peau de Roger Rabbit? Cinéma Le Grand Action 2022-11-20 was last modified: by Sandwich Club : Qui veut la peau de Roger Rabbit? Cinéma Le Grand Action Cinéma Le Grand Action 20 novembre 2022 Cinéma Le Grand Action Paris Paris

Paris Paris