Sandwich Club : Princesse Mononoké ! #4 Grand Action Paris, 10 décembre 2023 14:00, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 14h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.

Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, nous vous attendons nombreu.x.ses pour vivre de folles émotions de cinéma avec le Sandwich Club !

Ce joli évènement est en partenariat avec la Fête du cinéma d’animation.

PRINCESSE MONONOKÉ de Hayao Miyazaki – Japon, 1997, 2h15 – dès 10 ans – VOSTF

L’histoire se déroule dans le Japon médiéval (ère Muromachi). Ashitaka, le prince de la tribu des Emishis, est frappé d’une malédiction après avoir tué un dieu sanglier devenu démon. La chamane du village le dit condamné à devenir lui-même un démon. Il part dans le but de « porter sur le monde un regard sans haine », espérant y trouver la source de sa malédiction et un moyen de s’en débarrasser. Il se retrouve alors mêlé à une guerre entre les esprits de la forêt, animaux gigantesques et doués de parole (auxquels il faut ajouter San, la princesse Mononoké élevée par la louve Moro), et deux partis humains aux intérêts contradictoires : Dame Eboshi, dirigeante du village des forges qui souhaite détruire la forêt afin d’offrir la prospérité à son peuple, et les samouraïs du seigneur Hasano, cherchant à dominer le village des forges car jalousant son fer.

Grand Action 5 rue des écoles 75005 Paris

Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/sandwich-club/ https://www.legrandaction.com/

