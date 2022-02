Sandro Zerafa & Vincent Bourgeyx Marseille 7e Arrondissement, 6 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Atelier Sevin-Doering 5 Rue du Chantier Marseille 7e Arrondissement

2022-03-06 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-06 Atelier Sevin-Doering 5 Rue du Chantier

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

15 15 Sandro Zerafa (guitare) & Vincent Bourgeyx (piano) pour la sortie de “Last Night When We Were Young” chez PJU records.



Sandro Zerafa est depuis toujours un musicien difficile à classer. Sa polyvalence et son éclectisme lui ont permis de travailler et d’enregistrer dans divers contextes. Que ce soit dans la musique brésilienne (des collaborations avec Chico Buarque, Marcia Maria), le jazz “mainstream” (Sophie Alour entre autres) ou des styles plus modernes (il est membre fondateur du collectif Paris Jazz Underground).



La musique qu’il offre en tant que compositeur est aussi le reflet de cet univers varié, comme en témoignent ses quatre albums très bien accueillis par la critique et tout particulièrement, celui paru en 2017 chez Jazz and People sous le titre de “More Light”, où l’on peut entendre Yonathan Avishai au piano.



Pourtant, son amour profond pour les grands standards américains reste assez peu représenté dans ses enregistrements. Pour lui, ce répertoire est l’ultime lieu d’une liberté d’expression offrant la place à cette danse délicate entre tradition et innovation, naïveté et sophistication. Pour son cinquième album en tant que leader Sandro ne s’éloigne pas de ce penchant pour la diversité et il y présente deux sons différents : un duo avec le pianiste Vincent Bourgeyx et un trio avec Yoni Zelnik et Antoine Paganotti.

Retrouvez Sandro Zerafa & Vincent Bourgeyx, un rendez-vous Le Jam Hors les Murs.

