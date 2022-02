SANDRO ZERAFA & VINCENT BOURGEYX Atelier Sevin Doering, 6 mars 2022, Marseille.

SANDRO ZERAFA & VINCENT BOURGEYX

Atelier Sevin Doering, le dimanche 6 mars à 18:00

SANDRO ZERAFA (guitare) VINCENT BOURGEYX (piano) pour la sortie de « Last Night When We Were Young » chez PJU records Sandro Zerafa est depuis toujours un musicien difficile à classer. Sa polyvalence et son éclectisme lui ont permis de travailler et d’enregistrer dans divers contextes. Que ce soit dans la musique brésilienne (des collaborations avec Chico Buarque, Marcia Maria), le jazz « mainstream » (Sophie Alour entre autres) ou des styles plus modernes (il est membre fondateur du collectif Paris Jazz Underground). La musique qu’il offre en tant que compositeur est aussi le reflet de cet univers varié, comme en témoignent ses quatre albums très bien accueillis par la critique et tout particulièrement, celui paru en 2017 chez Jazz and People sous le titre de « More Light » , où l’on peut entendre Yonathan Avishai au piano. Pourtant, son amour profond pour les grands standards américains reste assez peu représenté dans ses enregistrements. Pour lui, ce répertoire est l’ultime lieu d’une liberté d’expression offrant la place à cette danse délicate entre tradition et innovation, naïveté et sophistication. Pour son cinquième album en tant que leader Sandro ne s’éloigne pas de ce penchant pour la diversité et il y présente deux sons différents : un duo avec le pianiste Vincent Bourgeyx et un trio avec Yoni Zelnik et Antoine Paganotti. L’album de la maturité ? Peut-être mais dans tous les cas, à ce jour, il s’agit ici de sa déclaration la plus sincère. Né à Bordeaux, Vincent Bourgeyx commence le piano dès l’âge de 7 ans. Après des études de musicologie à l’Université de Bordeaux, il intègre le Berklee College of Music de Boston où il restera 4 années. Il forme alors son propre trio américain avec lequel il se produit régulièrement aux USA et au Japon. Vincent Bourgeyx est le premier étudiant à obtenir le prix fondé par le fameux Billboard Magazine, qui se traduit par le financement de ses études au Berklee College of Music. Diplômé de l’école en 1997, il s’installe ensuite à New- York et devient un membre très actif de la scène new-yorkaise. En 1998 Vincent fait partie du quartet du légendaire tromboniste Al Grey, avec qui il tourne jusqu’à la mort de ce dernier, en février 2000. Durant plus de 5 ans, Vincent Bourgeyx est aussi membre régulier du quartet de Jane Ira Bloom -saxophoniste sopraniste des plus réputés-, en compagnie de Mark Dresser et Bobby Previte. Ce groupe tourne alors dans les plus grands festivals de jazz. Aux Etats-Unis, Vincent Bourgeyx a l’occasion de travailler avec les saxophonistes Ravi Coltrane, Mark Turner, Billy Pierce, Graig Handy, Donald Harrison, Eric Alexander, Richie Cole, Greg Tardy,Grant Stewart, Markus Strickland…. Les batteurs Bobby Durham, Ralph Peterson, Antonio Sanchez, Ari Hoenig, Matt Wilson, Nasheet Waits, Tom Rainey, Ali jackson, Tommy Campbell… Les chanteuses Jane Monheit, Claudia Acuna, Elisabeth Kontomanou, Jay Clayton et bien d’autres musiciens, comme Chuck Mangione, Julian Priester, Joe Locke… Liens: [https://www.youtube.com/watch?v=rEXz80-th_s](https://www.youtube.com/watch?v=rEXz80-th_s) [https://www.youtube.com/watch?v=ITV0TxxM4XQ](https://www.youtube.com/watch?v=ITV0TxxM4XQ) [https://www.youtube.com/watch?v=ep0is49P2TE](https://www.youtube.com/watch?v=ep0is49P2TE) Dimanche 06 Mars Atelier Sevin-Doering 05 Rue du Chantier 13 007 Marseille Ouverture : 17h00 – Concert à 18h00 PAF 15 € Réservation obligatoire par SMS : Henri au 06 09 53 40 41 Adhésion annuelle: [https://www.helloasso.com/associations/le-jam/adhesions/adhesion-participative-le-jam-hors-les-murs](https://www.helloasso.com/associations/le-jam/adhesions/adhesion-participative-le-jam-hors-les-murs)

15€

Atelier Sevin Doering 18, rue Neuve sainte Catherine, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



