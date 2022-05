Sandro Jiro (Sandra Giraud) à la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil, 2 mai 2022, Neuville-sous-Montreuil.

Sandro Jiro (Sandra Giraud) à la Chartreuse Route de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

2022-05-02 – 2022-05-15

Route de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Neuville-sous-Montreuil Dans le cadre de la Saison Culturelle 2022

Sandro Jiro (Sandra Giraud)

Autrice, illustratrice jeunesse et réalisatrice de courts-métrages d’animations

– Du 5 au 15 mai : Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil

– Mercredi 18 mai : présente lors de la clôture du CLEA 2022 – Citadelle de Montreuil

————————-

« Salut, moi c’est Sandro. Sandro Jiro. Mais tu peux aussi m’appeler Sandra, Sandra Giraud. Je dessine majoritairement des animaux inexpressifs, des enfants, ou des plantes. Je travaille sur ordinateur parce que c’est plus rapide, mais je suis pour toujours une grande fan du dessin aux crayons de couleurs. Je dessine donc sur ordinateur exactement de la même façon que si j’étais sur papier (les taches en moins) ! »

Sandra Giraud se forme entre 2013 et 2018 à l’Université du Littoral de Dunkerque et à l’ESAAT de Roubaix aux techniques du cinéma d’animation. En 2014, elle signe sa première coréalisation avec Flic Floc pour Canal J. En 2016, elle co-réalise Poetry, pour LiCOR – court métrage d’animation éducatif – et Ikke Lite Bare Det – clip d’animation – pour Stian Fjelldal. En 2020, elle s’associe à Accès Edition pour publier ses deux premiers livres, parus en 2021 Au-delà des Yeux et Doudours est triste. Trois albums jeunesses sont aujourd’hui à paraître : L’enfant Tortue, L’Ile aux Chaussettes et Chiro et Tiga. Depuis 2016, elle intervient dans les écoles maternelles, primaires et les collèges afin d’initier le jeune public au cinéma d’animation.

Crédit photo : © Sandra Giraud

————————-

Conditions d’accueil selon les protocoles sanitaires en vigueur.

culture@ca2bm.fr +33 3 21 06 66 66 https://culture.ca2bm.fr/

Route de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

