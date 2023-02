Sandrine Sarroche (Tournée) CASINO PARTOUCHE DE PORNIC, 11 février 2023, PORNIC.

Sandrine Sarroche (Tournée) CASINO PARTOUCHE DE PORNIC. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-06-02 20:30. Tarif : 36.0 à 36.0 euros.

Stratèges Organisation (L.3-135083) en accord avec Nion Nion Productions FT Venture et Robin Production : ce spectacle. Décodeuse décapante de l’actu sur Paris Première, Sandrine Sarroche nous embarque cette fois dans son parcours de provinciale à la conquête de Paris. En mêlant sketchs, stand-up et chansons elle nous livre sa vision chic et choc de la vie. Tout y passe : les ados, les bobos, les bonobos et même le psy d’Anne Hidalgo. C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre. Auteur : Sandrine Sarroche, Cyrille Thouvenin, Stéphane Guérin Artiste : Sandrine Sarroche Musiques originales : François Berheim Mise en scène : Eric Théobald EXTRAITS PRESSE “Humour caustique et regard acéré” M6 “Une perle rare de l’humour” France Bleu “Une merveilleuse comédienne à voir et à revoir” Paris Première “Très très drôle” Telematin “Elle joue dans la catégorie des grandes” Le Figaro Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 75 433 888 Sandrine Sarroche EUR36.0 36.0 euros

Votre billet est ici

CASINO PARTOUCHE DE PORNIC PORNIC rue du canal La Ria Loire-Atlantique

Stratèges Organisation (L.3-135083) en accord avec Nion Nion Productions FT Venture et Robin Production : ce spectacle.

Décodeuse décapante de l’actu sur Paris Première, Sandrine Sarroche nous embarque cette fois dans son parcours de provinciale à la conquête de Paris.

En mêlant sketchs, stand-up et chansons elle nous livre sa vision chic et choc de la vie.

Tout y passe : les ados, les bobos, les bonobos et même le psy d’Anne Hidalgo.

C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.

Auteur : Sandrine Sarroche, Cyrille Thouvenin, Stéphane Guérin

Artiste : Sandrine Sarroche

Musiques originales : François Berheim

Mise en scène : Eric Théobald

EXTRAITS PRESSE

“Humour caustique et regard acéré” M6

“Une perle rare de l’humour” France Bleu

“Une merveilleuse comédienne à voir et à revoir” Paris Première

“Très très drôle” Telematin

“Elle joue dans la catégorie des grandes” Le Figaro

Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 75 433 888

.2023-03-24.

Votre billet est ici