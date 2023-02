Sandrine Sarroche (Tournée) THEATRE SEBASTOPOL, 1 juin 2023 00:00, LILLE.

THEATRE SEBASTOPOL LILLE Nord . Sud Concerts(r2021-010943)en accord avec NION NION PRODUCTION FT VENTURES ET ROBIN PRODUCTION PRESENTE CE SPECTACLE SANDRINE SARROCHE Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris Première », Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF. Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre. Artiste : Sandrine Sarroche Musiques originales : François Bernheim Mise en scène : Eric Théobald Presse : « Humour caustique et regard acéré sur les femmes d’aujourd’hui » JT – M6 « Une merveilleuse comédienne à voir et à revoir » Paris Première « Très très drôle » Telematin « Elle joue dans la catégorie des grandes » Le Figaro « Des personnages aussi attachants qu’hilarants » Paris Match « C’est corrosif, c’est bon et ça fait du bien ! » Télématin – France 2 « Un sens inouï de l’observation, une écriture intelligente, un jeu parfait » France Bleu « Pétillante et mordante » CNews Matin PMR 0467503956.

